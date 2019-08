Kotimaa

Kaksi autoa ja moottoripyörä kolaroivat kehä I:llä – yksi kuoli

Yksi ihminen kuoli kahden auton ja moottoripyörän kolarissa kehä I:llä Helsingissä myöhään maanantaina illalla, kertoo päivystävä palomestari Markku Holopainen.Holopaisenmukaan onnettomuudessa oli osallisena kolme ihmistä. Heistä yksi kuljetettiin Holopaisen mukaan sairaalaan ja toista hoidetaan paikan päällä.Onnettomuuspaikka on Pakilan liittymän kohdalla. Itään päin menevä liikenne on suljettu ja poliisi ohjaa liikennettä kiertoreittiä.Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle hieman kello kymmenen jälkeen. Holopainen arvioi, että sulku voi kestää noin tunnin.Tiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.