Stalinin vainoissa teloitettiin valtava määrä suomalaisia – lista 963 uhrin nimistä, tiedoista ja ampumispäivästä julki

Stalinin vainoissa teloitettiin valtava määrä suomalaisia – lista 963 uhrin nimistä, tiedoista ja ampumispäivä

Nimilista Karjalan Sivistysseuran nettisivuilla

Sandarmoh on Äänisen pohjoispuolella





Antti Tuurin Ikitie





Totuus paljastui 1997