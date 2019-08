Kotimaa

Näin sulavasti liikkuu Mörkötiimin mäkiauto – katso, mitä pulmia miesten on vielä ratkaistava ennen h-hetkeä





Millaisia kokemuksia sinulla on mäkiautoista? Ilta-Sanomat kerää lukijoiden mäkiautomuistoja vuosien varrelta. Voit osallistua lähettämällä tarinasi, kuvan tai molemmat Ilta-Sanomien lomakkeella https://www.is.fi/laheta-kuva/ tai Whatsapp-viestillä numeroon 040-660 9019.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolta näet missä vaiheessa Mörkön rakentaminen on tällä hetkellä.

























Katso alla olevalta videolta Mörkö-tiimiä askarruttava pulma ja voit vastata ota kantaa -kysymykseen jutun lopussa.