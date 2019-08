Kotimaa

Otkesin johtaja: Nämä Airiston vene­turman yksityis­kohdat herättävät kysymyksiä – ”Keskeinen asia tutkinnassa

Onnettomuustutkintakeskus Otkes tiedottaa aloittavansa tutkinnan kahden huviveneen yhteentörmäyksestä Airiston selällä.Lauantaina sattuneessa moottoriveneen ja purjeveneen törmäyksessä kuoli kaksi purjeveneellä matkannutta henkilöä. Moottoriveneellä olleet kaksi henkilöä selvisivät törmäyksestä vahingoittumattomina.Työryhmä selvittää, miten Airiston veneonnettomuus tapahtui ja miten pelastustoimista suoriuduttiin sen jälkeen.Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi https://www.is.fi/haku/?query=veli-pekka+nurmi kertoo tutkinnasta IS:lle maanantaiaamuna. Hän sanoo, että Otkes tutkii vesiliikenneonnettomuuden tapahtumien kulun, syyn ja seuraukset sekä tehdyt pelastus- ja viranomaistoimet.– Tämä on todella mielenkiintoinen tapaus pelastustoiminnan kannalta, niin meripelastustoiminnan kuin lääketieteellisen pelastustoiminnan kannalta, Nurmi aloittaa.Ensimmäinen iso kysymysmerkki tutkinnassa on, milloin ja mistä onnettomuuspaikalle on ensimmäiseksi hälytetty apua.– Siellä on soiteltu sinne ja tänne. On keskeinen asia selvittää, kuka ilmoitti ja missä vaiheessa tästä onnettomuudesta. Sen jälkeen voimme rakentaa aikajanan, miten esimerkiksi ilmoittaminen meni, Nurmi toteaa.Merionnettomuustilanteissa ensisijainen ilmoituspaikka on meripelastuskeskus, kun taas maalla tapahtuvissa onnettomuuksissa vastaa hätäkeskus.Nurmen mukaan usein nykyään meriltäkin soitetaan suoraan hätäkeskukseen eli 112-hätänumeroon.– Tässä tutkinnassa on keskeistä selvittää myös se, mikä on ollut hätäkeskukseen tehtyjen ilmoitusten rooli ja mikä taas meripelastuskeskukseen tehtyjen ilmoitusten rooli.– Se on keskeinen selvitettävä tässä asiassa.Kun pelastuskalusto on päässyt paikalle, toimintayksikköjä on ollut Nurmen mukaan useita. Turmapaikalla on ollut poliiseja, pelastuslaitoksen yksiköitä, meripelastuslaitoksen edustajia ja vapaaehtoisia.– Siellä on ollut useita toimintayksikköjä paikan päällä.Nurmen mukaan kuvista näkee, että purjeveneen takaosa on tuhoutunut ja masto kaatunut.Moottorivene on rysähtänyt huomattavasti pienemmän purjeveneen kylkeen kiinni luultavasti takaa päin.– Valokuvista pystyy näkemään, mistä suunnasta moottorivene on tullut. Kun kuvia katsoo, ei ole kauheasti vaihtoehtoja, Nurmi toteaa.

Millainen sää onnettomuushetkellä oli?

– Silloin on ollut todella hyvä sää. Tuulta oli kaksi tai kolme metriä sekunnissa, näkyvyys oli hyvä eikä säässä ole muutenkaan mitään, mikä olisi voinut vaikuttaa tähän.– Voisi sanoa, että tuon parempaa keliä ei olekaan merellä.

Onko vene ollut mahdollisesti automaattiohjattavana sillä hetkellä, kun onnettomuus tapahtui?





– Se onkin erittäin hyvä kysymys, jota tutkimme tässä erityisesti.– Meillä on käsitys asiasta, mutta ennen kuin voi sanoa mitään, täytyy varmistua, että se on siten. Se on hyvin keskeinen asia tutkinnassa, että miten niitä aluksia on ajettu.

Mitkä elementit tekevät tästä tavallisesta poikkeavan?

Poliisi vaitonainen tapahtumien kulusta

– Seuraukset olivat tavallista pahemman. Seuraukset olivat vakavat, ja meripelastuksen toiminnan näkökulmasta tämä ajoittui kiireiseen ajankohtaan.– Kun pelastustoiminnan eteneminen selviää, niin saamme varmasti hyviä ajatuksia pelastustoiminnan kehittämiseen.Nurmi muistuttaa, että Otkes ei etsi syyllisiä omassa tutkinnassaan. Rikostutkinta on poliisiviranomaisten vastuulla.– Lähestymme tätä puhtaasti meripelastustoiminnan näkökulmasta.Poliisista vahvistettiin IS:lle maanantaiaamuna, että Airiston veneturmaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kahtena törkeänä kuolemantuottamuksena.Poliisi vahvisti STT:lle maanantaina, että moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.Poliisi on ollut tähän asti varsin vaitonainen tapahtumien kulusta ja onnettomuuden syistä. Alkoholilla ei poliisin mukaan ollut osuutta tapahtumien kulkuun.