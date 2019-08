Neljä Suomessa solmittua pakkoavioliittoa paljastunut – ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään yli sata uutta asiakasta

Kotimaa

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä otettu 115 uutta asiakasta. Tämä on yli puolet enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, jolloin palveluiden piiriin oli otettu 76 uutta asiakasta.Uusista asiakkaista vajaan kolmanneksen on arvioitu joutuneen ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.Tiedot käyvät ilmi Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreesta puolivuotiskatsauksesta. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on osa Maahanmuuttovirastoa.Puolivuotiskatsauksen mukaan eniten Suomessa tunnistettiin työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja ja pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhreja. Molempia tunnistettiin 12 tapausta. Työvoiman hyväksikäyttöä havaittiin etenkin ravintola-alalla sekä maataloudessa.Pakkoavioliitoista neljä oli solmittu Suomessa. Kahdeksassa tapauksessa liitto oli alkanut ulkomailla, tavallisesti morsiamen ollessa vielä alaikäinen. Perheen paettua kotimaastaan Suomeen hyväksikäyttö on paljastunut perheväkivallan kautta.– Turvakodit ovat olleet avainasemassa pakkoavioliiton uhrien tunnistamisessa ja palveluiden piiriin ohjaamisessa, Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tiedottaa.vuonna auttamisjärjestelmään on hakeutunut myös kaksi henkilöä, joiden on arvioitu joutuneen kerjäämään pakottamiseen liittyvän ihmiskaupan uhriksi Suomessa. Tässä ihmiskaupan muodossa alisteisessa asemassa oleva henkilö pakotetaan kerjäämään ja luovuttamaan saamansa varat hyväksikäyttäjälleen. Uhri voidaan myös pakottaa tekemään pikkurikoksia tai esimerkiksi keräämään pulloja. Toinen auttamisjärjestelmään hakeutunut henkilö olikin pakotettu toimimaan rikollisesti.Kolmas asiakkuuteen hakenut henkilö yritettiin väkivalloin ja nälässä pitämällä pakottaa rikolliseen toimintaan.– Auttamisjärjestelmä ei kuitenkaan arvioi, että kerjäämiseen liittyisi Suomessa aina hyväksikäyttöä. Pääosin toiminta voi olla sitä, miltä se vaikuttaakin: kerjäämistä elannon saamiseksi. Auttamisjärjestelmä kuitenkin muistuttaa, että mahdollisuus hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan on olemassa lähes kaikilla aloilla, myös kerjäämisessä, auttamisjärjestelmä kertoo tiedotteessa.Auttamisjärjestelmä kertoo myös, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja on alkuvuodesta tunnistettu hälyttävän vähän.Edellisvuonna prostituutioon painostettuja tai pakotettuja henkilöitä ohjautui järjestelmän palveluihin useita etenkin poliisin paljastavan toiminnan kautta. Tänä vuonna vastaavaa ei ole tapahtunut. Syynä voi olla muun muassa resurssien vähyys poliisin rikoksia paljastavassa toiminnassa, auttamisjärjestelmä arvioi.– Ihmiskaupan uhreja tunnistetaan edelleen heikosti kunnissa ja esimerkiksi lastensuojelussa, terveydenhuollossa, sairaaloissa sekä vankiloissa. Ongelmana on auttamisjärjestelmän näkemyksen mukaan tiedon puute.