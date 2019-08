Liikenneonnettomuus Helsingissä sulki Tuusulanväylän ja Kehä I:n välisen rampin yli tunniksi – kolme loukkaantui

Kotimaa

Liikenneonnettomuus Helsingissä sulki Tuusulanväylän ja Kehä I:n välisen rampin yli tunniksi – kolme loukkaant

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1158220805546942465