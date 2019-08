Kotimaa

Viikon sää lämmin mutta kuurosateinen etelässä ja lännessä, kalsea idässä ja pohjoisessa

Tämän viikon sää näyttäisi olevan melko lämmin joskin ajoittain sateinen Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Maan itä- ja pohjoisosissa on syytä varautua viileään keliin.



Ilmatieteen laitoksen mukaan viikon sään ennusteessa on kuitenkin epävarmuutta.



Eteläiseen ja keskiseen Suomeen on saapumassa lännestä lämmin ilmamassa, joka nostanee päivälämpötilat 20 asteeseen. Idästä lähestyvä viileä ilma puolestaan laskee Itä- ja Pohjois-Suomen päivälämpötiloja niin, että pohjoisessa voidaan jäädä runsaaseen 10 asteeseen.



Tulevan viikonlopun sää on vielä paljolti kysymysmerkki.