Veljekset kuolivat perhe­purjehduksella, kun alukset törmäsivät – tämä Airiston veneturmasta tiedetään nyt

henkeä vaatinutta veneonnettomuutta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kahtena törkeänä kuolemantuottamuksena.Suuri moottorivene ja lähes puolet pienempi purjevene törmäsivät Saaristomerellä lauantaina päivällä ennen kello kahta. Purjeveneessä matkanneet keski-ikäiset miehet kuolivat törmäyksessä saamiinsa vammoihin lauantaina sairaalassa.Merivartiosto tiedotti puoli seitsemän aikaan illalla, että yksi on kuollut törmäyksessä. Toinen uhreista oli kiidätetty Turun yliopistolliseen keskussairaalaan kriittisessä tilassa, ja hänen kerrottiin kuolleen vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehet olivat veljeksiä ja kokeneita vesillä liikkujia. He olivat perheporukalla purjehtimassa Turun saaristossa.Neljä muuta veneilijää saivat ruhjeita ja haavoja. Purjeveneessä oli kyydissä kaikkiaan kuusi henkilöä: neljä aikuista ja kaksi lasta.Moottoriveneessä matkanneiden kahden aikuisen vammoista ei ole tietoa. Alkoholilla ei epäillä olevan osuutta tapahtumiin.törmäsivät Seilin pohjoispuolella kulkevalla, vilkkaasti liikennöidyllä laivaväylällä. Veneilysään on kerrottu olleen tapahtumahetkellä tyyni ja kirkas.Länsi-Suomen merivartioston mukaan pelastustoimiin osallistui kahden merivartioston aluksen lisäksi muun muassa kolme pelastuslaitoksen venettä ja meripelastushelikopteri.Kahdeksan onnettomuudessa ollutta kuljetettiin ensin Airiston Matkailukeskukseen, jossa heille annettiin ensiapua. Uhrit kuljetettiin jatkohoitoon Turun yliopistolliseen keskussairaalaan.Onnettomuusveneet hinattiin Nauvon merivartioasemale Pärnäisiin.Merivartiosto kommentoi Airiston turmaa Facebook-tilillään sunnuntaina. Tunteikkaassa päivityksessään muistutetaan vesillä liikkumisen perusasioista, kuten siitä, ettei viina kuulu vesiliikenteeseen. Merivartiosto muistuttaa myös aluksen kapteenin vastuusta.– Aluksessa yksi on aina päällikkö. Tämä yksilö vastaa kaikkien muiden turvallisuudesta, Merivartioston Facebook-julkaisussa kirjoitetaan.Päivityksessä nostetaan esiin myös veneilijöiden nopeudet.– Kulkuvälineen vauhti tulisi aina suhteuttaa omiin tietoihin ja taitoihin, vallitseviin olosuhteisiin ja muuhun liikenteeseen, vartiosto muistuttaa.Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) otti tapauksen tutkittavakseen. Se tutkii vuosittain vain pari-kolme veneonnettomuutta. Otkes uskoo, että tutkimuksista voi poikia uutta tärkeää tietoa veneilijöille, jotta liikkuminen vesillä olisi jatkossa entistä turvallisempaa.Airiston onnettomuus muistuttaa viime vuonna lähes samoilla aluevesillä sattunutta onnettomuutta, jossa isompi vene ajoi pienemmän päälle.Tuolloin onnettomuuteen vaikuttivat suurehko tilannenopeus ja puutteet tähystyksessä.