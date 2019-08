Airiston veneturmassa menehtyneet olivat veljeksiä – Uhrin pitkäaikainen ystävä: ”Mies oli liikkunut vesillä pienestä pitäen”

Kotimaa

Purjeveneen ja moottoriveneen törmäyksessä Airistolla kuoli lauantaina kaksi keski-ikäistä miestä. He olivat perheporukalla purjehtimassa Turun saaristossa.Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehet olivat veljeksiä.IS haastatteli veneilijää, joka tunsi toisen uhreista yli 30 vuoden ajalta. Molemmat uhreista olivat kokeneita vesillä liikkujia.– Mies oli myös saariston kasvatti ja liikkunut vesillä pienestä pitäen.Purjeveneessä oli onnettomuushetkellä kuusi henkilöä, isossa moottoriveneessä puolestaan kaksi henkilöä. Onnettomuus tapahtui Seilin saaren pohjoispuolella. Lähellä kulkee syväväylä.– Ilmeisesti toinen näistä veneistä on kulkenut samaa syväväylää pitkin. Sitä pitkin kulkevat Ruotsin lautat, veneilijä arvelee.IS:n haastattelema veneilijä toimii vapaaehtoisena meripelastustyössä. Airiston onnettomuuden jälkeen mies kävi läpi vanhoja onnettomuustutkintaselostuksia.– Kaikissa vanhoissa onnettomuuksissa on sellainen yhteinen tekijä, että ottaen huomioon veneen nopeuden, tähystäminen on laiminlyöty.Mies muistelee, että myös vuosi sitten Airistolla sattui törmäys, jossa toisena osapuolena oli moottorivene.– Veneen merkki ja malli oli sama. Tässä on kyse viimevuotista vielä isommasta moottoriveneestä. Molemmat ovat kuitenkin amerikkalaistyyppisiä nopeita veneitä.Airiston onnettomuudesta miehen mieleen tulee vuosi sitten Sipoonselällä tapahtunut onnettomuus. Osapuolina olivat nopea moottorivene ja purjevene.– Sipoonselällä oli tilanne sellainen, että purjealus liikkui purjeilla. Siitä huolimatta moottoriveneen kuljettaja ei havainnut alusta.– Näkyvyys oli rajoitettu sen takia, että tuulilasissa oli pärskeitä. Plus se, ettei hän osannut mitenkään muuten navigoida kuin käyttämällä navigointiohjelmistoa.Nykyisin ongelma on miehen mielestä se, että on yhä enemmän veneilijöitä, joilla ei ole pidempää veneilykokemusta.– Hankitaan iso ja nopea vene. Merimiestaidot ovat hyvin ohkaiset.Veneilijä haluaisi vesiltä pois sellaiset veneilijät, jotka eivät osaa tähystää, eivät tunne merimerkkejä eivätkä väistämissääntöjä eivät veneensä ominaisuuksia.Miehen mielestä vesille liikkujille pitäisi saada tutkinto, joka sisältää aluksen käytön hallintaan liittyvän näyttökokeen.