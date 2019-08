Kotimaa

Merivartiostolta koskettava kirjoitus, käy läpi Airiston traagista veneturmaa: ”Lauantai oli raskas päivä”

Länsi-Suomen merivartiosto käy Facebook-sivuilla läpi Airiston traagista onnettomuutta.Purjeveneen ja moottoriveneen törmäyksessä kuoli kaksi keski-ikäistä miestä. Miehet seilasivat purjeveneellä. Kaikkiaan onnettomuudessa olisi osallisena kahdeksan henkeä.– Lauantai oli monin tavoin raskas päivä meripelastuksen saralla. Vaativia päällekkäisiä tehtäviä oli useita ja Airistolla sattuneen yhteentörmäyksen lopputulema muuttui sitä tummemmaksi mitä vähemmän päivää oli jäljellä, Merivartiosto kirjoittaa.Merivartioston mukaan ylilyönneiltä ei ole vältytty nettikeskustelussa.– Vakavista onnettomuuksista selvinneet kantavat seurauksia mukanaan elämänsä loppuun saakka tavalla tai toisella. Erityisesti ne heistä, jotka ovat läheisiään onnettomuudessa menettäneet. Tämän toivoisi kaikkien ymmärtävän ja heitä kunnioittavan.Länsi-Suomen merivartiosto toivoo ihmisten sisäistävän vesiliikenteessä muutamia asioita.– Aluksessa yksi on aina päällikkö. Tämä yksilö vastaa kaikkien muiden turvallisuudesta.– Meri ja viina eivät kulje käsikädessä. Jos korkkaat, korkkaat vasta maissa.– Seuraa ja huomioi, opettele ja kertaa. Toista.– Merellä muilla kuin viranomaisilla ei pitäisi olla kiire mihinkään. Eli kulkuvälineen vauhti tulisi aina suhteuttaa omiin tietoihin ja taitoihin, vallitseviin olosuhteisiin ja muuhun liikenteeseen.– Ole hyvä esimerkki. Pidä liivit aina päällä ja erityisesti silloin kun liikut lasten kanssa.Länsi-Suomen Merivartiosto muistuttaa hokemasta, jonka mukaan Suomessa on kahdenlaisia kippareita. On niitä, jotka ovat ajaneet karille. Sitten on niitä, jotka eivät vielä ole ajaneet karille.Merivartioston mukaan hokemaan on helppo uskoa viimeaikaisten kokemusten jälkeen. Airiston hätätilanteen lisäksi Länsi-Suomen merivartiosto selvitteli lauantain ja sunnuntain aikana useita tapahtumia.Veneeseen tuli konevika Nauvossa, Porissa, Paraisilla ja Vöyrissä. Ilkivallan tekijä laukaisi Bergössä kaksi hätärakettia. Vesiskootterit törmäsivät Kemiössä. Taivassalossa kolme ihmistä putosi epäillyn ruorijuopon veneestä.Paraisilla törmäsi kaksi perämoottorivenettä, jonka seurauksena molemmat kipparit joutuivat veden varaan. Lisäksi meripelastushelikopterilla piti evakuoida potilas ro-ro-alukselta.Katso merivartioston Facebook-kirjoitus tästä: