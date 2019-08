Kotimaa

Lännen Media: Tutkinta-arestia ei ole vielä käytetty tutkintavankeuden korvaajana

Tutkintavankeudelle vaihtoehtoista tutkinta-arestia ei ole käytetty Suomessa kertaakaan sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Asiasta kirjoittaa Lännen Media.Uusien säännösten mukaan tuomioistuin voi määrätä rikoksesta epäillyn tehostettuun matkustuskieltoon ennen rangaistuksen tuomitsemista. Sen jälkeen kun ihminen on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, hänet voidaan vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijaan määrätä tutkinta-arestiin, kunnes rangaistus pannaan täytäntöön. Tutkinta-arestin käyttö koskee tilanteita, joissa tuomittu vankeusrangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta.Lakimuutoksen yhtenä tarkoituksena oli vähentää tutkintavankeudessa olevien vankien määrää.Rikosseuraamuslaitoksen Lännen Medialle toimittamien tilastojen mukaan tutkinta-arestiin ei ole kesäkuun loppuun mennessä määrätty ketään. Tehostettuja matkustuskieltoja oli heinäkuun loppuun mennessä määrätty 40 kappaletta.Lännen Median haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että uusien pakkokeinojen tunnettuus on vielä vähäistä.