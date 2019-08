Kotimaa

12-vuotias Sampo katosi Aurassa – poliisi: löytyminen tärkeää terveydentilan vuoksi





Poliisille on ilmoitettu kadonneeksi 12-vuotias Sampo.Viimeinen havainto pojasta on Aurassa iltaseitsemän jälkeen. Poika on pukeutunut harmaaseen t-paitaan, sinisiin collegehousuihin ja sandaaleihin.Terveydentilansa vuoksi kadonneen löytäminen on tärkeää, poliisi kertoo tiedotteessa.Poliisin partiot etsivät poikaa Auran alueella. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.