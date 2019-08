IS oli paikalla, kun poliisi talutti kaksi poikaa maijaan – näin häiriköivät ”teinijengit” näkyivät Vuosaaren perjantai-illassa

Kotimaa

IS oli paikalla, kun poliisi talutti kaksi poikaa maijaan – näin häiriköivät ”teinijengit” näkyivät Vuosaaren

Itä-Helsingin

Juha Kasari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Saappaan

Katso jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta, miten Vuosaaren tilanne on näkynyt Saappaan liikkuessa alueella.









Seuraavaksi

Kävelemme









Kun





Jos