Anne soitti pyydettyyn hätänumeroon vinkin Riihimäeltä kadonneista tytöistä – hätäkeskuksen tylyys yllätti

Anne Huomo-Hollo https://www.is.fi/haku/?query=anne+huomo-hollo kiinnitti torstaisen työpäivän jälkeisellä kauppareissulla huomiota kaupan edustan kaiteen päällä istuskeleviin ja karkkia syöviin tyttöihin.Kun hän selasi illalla Facebookia, huomasi hän ilmoituksen Riihimäeltä kadonneista, poliisin etsimistä tytöistä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006191638.html . Huomo-Hollolla ”välähti”, sillä tytöt muistuttivat kovasti kaupan ulkopuolella notkuneita tyttöjä.– Kiinnitin heidän kasvoihinsa huomiota, koska he istuivat niin erikoisessa paikassa.Hän valpastui ja soitti hätäkeskukseen illalla kello 22.38.– Sieltä sanottiin, että he eivät tiedä tästä asiasta mitään ja kysyivät, kuka katoamisilmoituksen oli tehnyt. Sanoin, että en muista, kun olin sen Facebookissa nähnyt, Huomo-Hollo kertaa.Hätäkeskuksesta todettiin hänen mukaansa, että Facebookissa ilmoitellaan paljon kadonneita ihmisiä.– Sitten minua kehotettiin ilmoittamaan asiasta ilmoituksen tehneelle taholle, ja mainittiin, että hätäpuhelu ’tuli Turkuun’.– Aika tylyä oli. Yleensä jos pyydetään soittamaan poliisille, niin kaikki vihjeet otetaan huomioon, hän kummastelee.hätäkeskuksen apulaispäällikkö Juha Talka https://www.is.fi/haku/?query=juha+talka vahvistaa keskukseen tulleen hätäpuhelun. Hän kertoo kuunnelleensa puhelun IS:n yhteydenoton jälkeen.– Puhelu sujui ihan hyvässä yhteisymmärryksessä: ilmoittajalle on sanottu, että jos ilmoituksessa on jokin numero, niin kannattaa olla suoraan sinne yhteydessä, kun ajallinen viive on näin suuri, Talka sanoo.– Henkilö kertoi viideltä nähneensä tytöt ja soitti hätäkeskukseen puoli yksitoista. Onko siellä silloin kenellekään enää mitään löydettävää?Talkan mukaan kiireellisyyden arviointiin vaikuttaa juurikin havainnon tuoreus. Hänen mukaansa hätäkeskuspäivystäjillä on kysymyspohja, mitä he käyvät hätäpuhelun mittaan läpi.– Siellä on monta kohtaa, jotka vaikuttavat kiireellisyyteen. Sitten päädytään siihen, että joko välitetään tieto poliisille tai ei välitetä. Se on aina hyvä jos pystyy ilmoittamaan tiedot suoraan poliisiviranomaiselle.

Jos näkee kadonneen henkilön, niin ei välttämättä muista poliisinumeroa ulkoa. Eikö hätäkeskukseen soittaminen ole siinä tilanteessa luonteva kanava?

– On, on. Soittaja on menetellyt ihan oikein. Puhutaan alaikäisistä lapsista ja vastuu on kuitenkin viranomaisilla.

Toimiko hätäkeskustyöntekijä siis oikein, kun ei suoraan ohjannut näitä tietoja poliisille, vaan pyysi itse etsimään puhelinnumeron sitä varten?

– Mielestäni tämä ei ole mikään mustavalkoinen kyllä-ei-tilanne. Sinällään kyllä, koska puhelinnumero oli käsittääkseni siinä ilmoituksessa, minkä soittaja kertoi nähneensä. Ymmärrän kyllä ratkaisun. Toki tässä olisi voinut välittää tiedon poliisiviranomaiselle, mutta tässä oli edelleen kuuden tunnin viive näköhavainnosta.

Eli hätäkeskuksen päivystäjä toimi oikein?

– Näillä selvityksillä voin sanoa, että hän olisi voinut toimia toisin, mutta ymmärrän, miksi on toimittu näin. Puhelun aikana on ollut hyvä yhteisymmärrys, poliisin numero on ollut soittajan saatavilla ja havainnosta oli kuuden tunnin viive, Talka sanoo.