Niko Ranta-ahon asianajaja kertoo päämiehensä oloista poliisivankilassa: ”Ei saanut telkkaria sinne ” – ei ole pitänyt yhteyttä Sofia Belórfiin

Niko Ranta-ahon asianajaja kertoo päämiehensä oloista poliisivankilassa: ”Ei saanut telkkaria sinne ” – ei ole

Helsingin käräjäoikeus on perjantaina jatkanut liikemies Niko Ranta-ahon https://www.is.fi/haku/?query=niko+ranta-ahon vangitsemista.IS tavoitti Ranta-ahoa perjantaisessa oikeudenkäynnissä edustaneen asianajajan Elisabeth Vuorenhelan https://www.is.fi/haku/?query=elisabeth+vuorenhelan Vuorenhela kertoo, että Ranta-ahon osalta tilanne ei ole juurikaan muuttunut tämän päivän jälkeen.– Tämä päivä meni sillä tavalla, että Ranta-aho pysyy edelleen vangittuna. Oikeastaan tilanne on sama kuin lähtötilanteessakin.

Miten päämiehenne on suhtautunut tutkintaan?

– Hän on ollut yhteistyöhaluinen. Hänhän on oikein hyvätapainen ihminen, ja on vastannut kysymyksiin.– Totta kai hän haluaisi jo päästä pois Pasilan poliisivankilasta. On ollut vähän sillä tavalla, että hän ei ole esimerkiksi saanut telkkaria sinne ja näin.– Hän on kuitenkin vastannut kaikkiin kysymyksiin ja sinänsä hänen asiansa ovat ihan ok.

Onko hän päässyt olemaan yhteydessä avopuolisonsa Sofia Belórfin kanssa sen jälkeen, kun Belórf vapautettiin?

– Eivät he ole olleet yhteydessä.

Miten Ranta-aho suhtautui, kun hän kuuli avopuolisonsa vapauttamisesta?

– Hän oli oikein onnellinen ja iloinen Sofian puolesta. Hänen mielestään se oli oikea ratkaisu. Sofia ei liity tähän millään tavalla.

Kiistääkö Ranta-aho itse edelleen kaikki rikokset?

Avopuolisolla oli sellissään paremmat olot

Tutkinnanjohtaja vaikenee

Omaisuutta takavarikossa