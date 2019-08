Kotimaa

Vesa Keskinen peruutti 0,52€/litra -bensa-alen, syytti viranomaisia – nyt puhuu poliisi ja Ely-keskus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuurin kyläkaupan yrittäjä ja toimitusjohtaja Vesa Keskinen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+keskinen ideoi myyvänsä ensi sunnuntaina bensaa 52 sentin litrahintaan. Suunnitelmiin tuli kuitenkin hänen mukaansa mutkia viranomaisten vuoksi eikä alennusbensaa saakaan viikonloppuna Tuurista.Keskinen kertoi asiasta Ilta-Sanomille torstaina 1. elokuuta.– Poliisin toivomuksesta anomme ELY-keskukselta luvan ohjata bensajonoon tuleva liikenne valtatie 18:lta vanhalle Alavudentielle, joka myös johtaa Tuuriin.Täytyykö siis kauppiaan järjestää liikenteenohjaus, jotta hän voisi myydä polttoainetta alehintaan? Ilta-Sanomat kysyi asiasta viranomaisilta.

Pitääkö bensa-aseman omistajan varautua mahdollisiin liikenneruuhkiin anomalla jonkinlainen lupa?

– Kysehän ei ole yleisötilaisuudesta, johon tarvittaisiin ennakkoon ilmoitusta tai lupaa, ylikomisario Pasi Vuorenmaa https://www.is.fi/haku/?query=pasi+vuorenmaa Pohjanmaan poliisin lupavalvontayksiköstä kertoo.Vuorenmaa sanoo, että aiemman kampanjan kokemusten perusteella voi syntyä ruuhkia. Keskinen myi heinäkuussa syntymäpäivänsä kunniaksi bensaa euron litrahinnalla. Tarjous synnytti kilometrien jonot kahteen suuntaan, vaikka bensaa myytiin yöllä.– Kyse on siitä, että on odotettavissa, että liikenne ruuhkautuu. Olisi suuri riski siihen, että pelastusajoneuvojen kulku häiriytyisi, hän kertoo.

Mitä poliisi edellyttää bensa-asemalta nyt uuden kampanjan takia?

– Poliisilla ei ole muuta intressiä tässä tapauksessa kuin se, että bensa-asema järjestää liikenneruuhkien estämiseksi liikenteen ohjauksen. Poliisi hyväksyy tätä yhtä tehtävää varten nämä bensa-aseman tehtävään osoittamat henkilöt liikenteenohjaajiksi, jotka voivat siis olla esimerkiksi aseman työntekijöitä, Vuorenmaa sanoo.

Jos bensa-ale järjestettäisiin ilman hyväksyttyjä liikenteen ohjaajia, voisiko bensa-asemaa uhata jokin sanktio?

– Tilannetta ei varmaan hoidettaisi sanktioiden kautta, vaan poliisi voisi puuttua tarvittaessa tilanteeseen sillä perusteella, että liikenne ruuhkautuu. Ruuhkan aiheuttamista pyrittäisiin estämään ja näin ollen koko tapahtuman onnistuminen saattaisi vaarantua, Vuorenmaa kertoo.

Tarvitaanko Ely-keskukselta myös lupa?

– Ely-keskuksen lupaa ei välttämättä tarvita tätä varten, jos liikenteenohjaus on järjestetty liikenteen ohjaajien toimesta. Ely-keskuksen lupa tarvittaisiin silloin, jos olisi kyse esimerkiksi liikennemerkkien asettamisesta kiertotietä varten, hän sanoo.IS kysyi myös Ely-keskuksen kantaa asiaan.

Pitääkö myyjän varautua ennakkoon mahdollisia liikenneruuhkia varten anomalla jotain lupaa Ely-keskukselta?