Poliisi oli vielä viime lokakuussa täysin ymmällään Laihialla tapahtuneen henkirikoksen syystä ja tekotavasta. Uhrilla ei ollut ulkoisia väkivallan merkkejä, mutta myöskään myrkytys ei näyttänyt olevan kuolinsyynä.Nyt teon motiiviksi on selviämässä mustasukkaisuus. Poliisi kertoi https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006189815.html keskiviikkona, että rikoksesta epäillyllä noin 50-vuotiaalla naisella oli suhde surmatun 60-vuotiaan naisen mieheen. Tekotapa on poliisilla tiedossa, mutta he eivät halua kertoa sitä julkisuuteen.IS vieraili keskiviikkona Laihialla, jossa tutkinnan uusimmat käänteet herättävät vain vähän kuohuntaa.– Kolmiodraama oli jo pitkään tiedossa, toteaa päivittäistavarakaupasta täysien ruokakassien kanssa tuleva nainen IS:lle.Hän kertoo olevansa laihialainen ja asuvansa melko lähellä tekopaikkaa. Siksi hän ei halua kommentoida asiaa nimellään ja kasvoillaan.– Etenkin epäillyn lasten kannalta on ikävää, kun asiasta puhutaan ja juorutaan jatkuvasti.60-vuotias nainen kuoli kotonaan viime vuoden heinäkuussa. Asiaa alettiin nopeasti tutkia henkirikoksena, ja tutkintaa varten vangittiin naisen aviomies sekä asunnossa paikalla ollut mies ja noin 50-vuotias nainen.Pian heidät kuitenkin vapautettiin, kunnes toukokuussa nainen vangittiin todennäköisin syin taposta epäiltynä.Surmatyö tapahtui tuiki tavallisella laihialaisella omakotitaloalueella, jossa on heinäkuisena keskiviikkoiltana hiljaista ja rauhallista. Hyvin hoidetut puutarhat reunustavat asfaltoituja katuja ja kujia. Mikään ei viittaa edellisvuoden väkivaltaisiin tapahtumiin.Poliisin mukaan myös surmailtana oli rauhallista. Tutkinnanjohtaja Hans Fagerström https://www.is.fi/haku/?query=hans+fagerstrom luonnehti aiemmin tilannetta ”normaaliksi illaksi Laihialla”. Henkirikoksen taustalla ei ollut juhlia tai ”ryyppyremmiä”.Heti surmatyön tapahduttua paikkakunnalla käynnistyi armoton huhumylly. Moni tunsi surmatun ja tämän miehen sekä teosta epäillyn naisen, ja noin 8 000 asukkaan Laihialla tieto levisi nopeasti.– Kaikki muka tiesivät, mitä on tapahtunut, vaikka eivät oikeasti tienneetkään, sanoo edellä mainittu nainen kauppareissullaan.Etunimillään esiintyvät Päivi https://www.is.fi/haku/?query=paivi ja Harri https://www.is.fi/haku/?query=harri kertovat esimerkkinä, kuinka heti surmatyön jälkeen kylillä liikkui hurjia huhuja.– Osa jutuista oli aivan tällaista huuhaata, josta tiesin heti, että se ei voi olla totta, Päivi sanoo.Hän tuntee tapahtumissa osallisina olevat ihmiset, vaikkakaan ei kuulu lähipiiriin. Päiviä ja Harria kummeksuttaa, miksi tapauksen tutkiminen on kestänyt niin kauan.Vaikka laihialaiset eivät ole lainkaan yllättyneitä epäillyn henkirikoksen motiivista, he ovat silti järkyttyneitä tapahtuneesta.Surmatyön tekotapa herättää sekin ihmetystä. Poliisin mukaan uhrissa ei ollut ulkoisia vammoja. Aiemmin on myös kerrottu, että häntä ei surmattu insuliinilla. Poliisi halusi poissulkea tämän tekotavan, sillä paikkakunnalla levisi valheellisia huhuja asiasta. Tekotavasta poliisi pysyy edelleen vaitonaisena.– En pysty avaamaan tekotapaa enempää. Katson, ettei poliisi voi sitä paljastaa, tutkinnanjohtaja Fagerström sanoi IS:lle keskiviikkona.Noin viisikymppisen naisen epäillään toimineen yksin, mutta hänen lisäkseen taposta epäillään tällä hetkellä kahta miestä. Toinen miehistä oli uhrin aviomies.Toinen miehistä taas saattoi olla paikalla sattumalta. Fagerström kertoo, että toinen miehistä tuli taloon kyydin perässä.– Näyttää vahvasti siltä, että hän haki kyytiä paikasta A paikkaan B.– Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, on täysin mahdollista, että hänellä ei ole tähän tekoon minkäänlaista osuutta. Tämmöinen uskomaton tarina voi olla ihan paikkansapitävä.

Oliko kyseinen henkilö entuudestaan tuttu muille osallisille?

– Sanotaan, että he ehkä tiesivät toistensa olemassaolosta kun puhutaan pienestä paikkakunnasta, mutta minkäänlaista ystävyyssuhteesta tai lähituttavuudesta ei ollut kysymys.Aiempien tietojen mukaan toinen miehistä oli paikalla, kun epäilty henkirikos tapahtui. Toinen taas oli tapahtumapaikan lähistöllä.– Näyttää siltä, ettei kumpikaan miehistä nähnyt tekoa, mutta onko toinen ollut paikalla vai ovatko molemmat olleet lähietäisyydellä, se jää nähtäväksi.Tutkinnanjohtajan mukaan asian käsittely siirtyy vangitun naisen osalta syyttäjälle lähiaikoina. Vielä Fagerström ei sano suoraan, päättääkö poliisi tutkinnan miesten osalta. Hänen mukaansa miesten ei epäillä avustaneen naista.– Johtopäätöksiä voi varmaan tehdä, kun on kysymys vakavasta henkirikoksesta ja ainoastaan yksi ihminen on vangittuna esitutkinnan ollessa näin loppusuoralla.