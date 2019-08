Kotimaa

Seksuaalirikosten määrä kasvussa – poliisihallitus synkistä luvuista: ”Kytkeytyvät myös ihmiskauppaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisilla riittää töitä

Rikokset kytkeytyvät ihmiskauppaan

Ihmiskaupan rikosluvut huimassa kasvussa