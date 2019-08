Vanhemmat huusivat raivostuneena, lastenesityksen vetäjä purskahti paniikissa itkuun – Tallink kertoo synkästä välikohtauksesta perheristeilyllä

Kotimaa

Vanhemmat huusivat raivostuneena, lastenesityksen vetäjä purskahti paniikissa itkuun – Tallink kertoo synkästä

Tallinkin Europa-risteilyaluksella sattui keskiviikkoiltana ikävä välikohtaus.Risteilyn aikatauluun oli kirjattu lapsille tarkoitettu Heureka Science Show -tiede-esitys. Aikatauluun oli kirjattu, että esitys alkaa kello 19.30.Aikatauluun oli kuitenkin livahtanut virhe, ja laivalla kuulutettiin matkan aikana, että esitysaika onkin jo kello 19.Kaikki lapsiperheet eivät olleet kuulleet kuulutusta, ja pari seuruetta saapui esityspaikalle näin ollen puoli tuntia liian myöhään. Pettymys purkautui raivoksi.– Vanhemmat suuttuivat, mikä on toki ymmärrettävää, Tallinkin viestintäpäällikkö Katri Link https://www.is.fi/haku/?query=katri+link kertoo tapahtumista IS:lle.– Sitten he alkoivat huutamaan tälle Heurekan tytölle vihaisena. Tyttö sai paniikkikohtauksen ja alkoi itkeä lavalla.Linkin mielestä esiintyjälle huutaminen ei ollut sopivaa. Valitukset olisi pitänyt suunnata laivan henkilökunnalle.– Valitettavasti virheitä joskus tapahtuu, ja olemme siitä hyvin pahoillamme. Yritimme kuitenkin kuuluttaa uudesta aikataulusta, Link pahoittelee.

Eivätkö laivan kuulutukset kuulu kaikkialla laivassa, myös hyteissä sisällä?

– Kyllä niiden pitäisi kuulua kaikkialla. Jos on ollut kiinnostunut ohjelmasta, niin luulisi, että olisi tämän kuulutuksen kuullut.

Olivatko vanhemmat päihtyneen oloisia?

