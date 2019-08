Kotimaa

Suuri rakennuspalo: Säterin vanha tehdas palaa Valkeakoskella – paikalla yli 20 yksikköä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkeakoskella annettiin torstaina kello 19.50 suuri palohälytys.Kohde oli Säterintiellä sijaitseva vanha tehdasrakennus, jossa ei ollut enää toimintaa.Paikalla on runsaasti yksiköitä.Rakennuksissa toimi viimeksi Kuitu Oy.Vuonna 1941 Valkeakosken keskustan tuntumaan niemelle perustettu tehdas valmisti selluloosasta viskoosikuitua, kankaiden ja kuitukankaiden raaka-ainetta. Tehdasta edelsi vuonna 1936 Jääskeen Karjalan Kannakselle perustettu Kuitu Oy, joka jäi talvisodan jälkeen Neuvostoliitolle.Yksi tuotekehityksen helmi oli palamista hidastava kuitu.Kemira myi tehtaan ja Kemira Fibresin vuonna 1997 indonesialaiselle PT Inti Indorayonille, jonka omisti yksi Indonesian rikkaimmista miehistä. Hänellä oli samantyyppinen tehdas Sumatralla.Vuonna 2007 Säteri Oy:n nimi muuttui Kuitu Finland Oy:ksi. Se hakeutui ensimmäisen kerran konkurssiin vuonna 2008.Hyvin ei mennyt toimintaa jatkaneella Avilon Oy:lläkään, joka sekin hakeutui konkurssiin.Aamulehti on tehnyt selvityksiä Säteri / Kuidun omistussuhteista, jotka menivät yhä monimutkaisemmiksi. Mukana on myös dramatiikkaa, ja oikeusriitoja ja tuomioita.Aamulehden mukaan aasialaiset ostajat tyhjensivät Säteri / Kuidun kassan.