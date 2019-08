Kotimaa

Viileä ja tuulinen sää hillitsee merien ja järvien sinileväkukintoja

1.8. 15:23

Määrä on tavanomaista vähäisempi koko Suomessa, paitsi Kaakkois-Suomen ja Hämeen alueella.

Kylmä ja tuulinen sää on selvästi vähentänyt järvien sinilevän määrää. Sinilevää on havaittu tähän mennessä 22 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Määrä on keskimääräistä vähemmän, paitsi Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä, joissa tilanne on ajankohdalle tyypillinen, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.



Sinilevien määrä myös Suomenlahdella ja Selkämerellä on vähentynyt viime viikosta, ja tuuli on sekoittanut pintaleväesiintymiä veteen.



Sinilevätilanne voi silti vaihdella nopeasti, jo yhden päivän aikana samassa paikassa ja toisaalta lyhyidenkin etäisyyksien välillä rannikolla. Sinilevää sisältävässä vedessä uiminen voi helposti aiheuttaa terveyshaittoja. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja eläin tulee viedä eläinlääkäriin.