Jyrki Lehtolan kolumni: Ilmastointitekoni

Phnom Penh!

Olemme täällä maailmassa minua varten.

Tänä vuonna

Sen sijaan, että ilmastonmuutos tuhoaisi ihmiskunnan, IPCC:n ilmastoraportti auttaa yksilöä nousemaan korkeuksiin, nostamaan kesäteatterin sankarinäytelmäksi sen, että ei tee enää jotain, mitä ennen teki.Elämänmuutosavautumisia on julkaistu mediassa pitkin kesää. Seuraavassa niistä lyhennelmä.Afrikan pimein kolkka, jossa kukaan ei ole koskaan käynyt! Savannien Mikälie-heimon tuhannet nälkäiset nomadiystäväni – ihanaa, palkitsevaa elämää, mutta kuinka hullu olenkaan ollut!Matkustin lentokoneella vuosikymmeniä. Löysin maapallon salatuimmat kolkat, alkuasukkaita rakastin, he minua, mutta näin jälkikäteen olen miettinyt, PAKENINKO jotain – Suomea, ITSEÄNI?Enää en voi matkustaa niin kuin ennen. Tiedostan globaalin vastuuni tulevien sukupolvien jne. kannalta!Elämänmuutos ei satu ainoastaan minuun, vaan myös muihin. Pitkin avaraa maailmaa sain ystäviä, joita en voi enää tavata ja oppia heiltä asioita itsestäni. Kyyneliä nieleskellen joudun perumaan kunniajäsenyyteni moneen salaiseen heimoon, joiden itku kuuluu tänne Tikkurilan juna-asemalle saakka.Sain matkoiltani paljon. Ystäviä, viisautta, ymmärrystä ja eksoottisen sukupuolitaudin, jollaista ei kellään länsimaalaisella ole ennen ollut. Elämä oli löytöretki, jos vain uskalsi seikkailla sivupoluilla – ja minä uskalsin. Kuinka HULLU olinkaan!Paljosta, NIIN PALJOSTA, olen kiitollinen. Hyvästi Poncho, Pancho, Hopeanuoli ja Angwusnasomtaqa, lommoisessa kattilassa asuva aito, koskettava sademetsäperhe, joka tarjosi minulle, REISSUMIEHELLE, yösijan teekupista, ja jolta opin, että olemme täällä maailmassa minua varten.olen matkustanut pitkin Suomea käytetyt, kuluneet vaatteet päälläni – ja kuinka huikaiseva kokemus se onkaan ollut!Joet, vuonot, notkelmat, laavu! Junan ravintolavaunussa solmitut ystävyydet; kyläkaupan autenttinen ankeus; ahavoituneet, koskettavat elämäntarinat; aito maalaisnainen huokaisemassa ihastuksesta sopivan mittaisen matkakertomukseni jälkeen. Tämä maa antaa minulle niin paljon!Joskus täytyy matkustaa kauas nähdäkseen itsensä ja joskus täytyy matkustaa lähelle nähdäkseen itsensä. Kotimaan matkoillani olen oppinut näkemään itsestäni uusia puolia, jotka kaikki kertovat, että olen taas kasvanut.Kirjoitan tätä yöjunan hampaidenpesulavuaarissa ja ajattelen niitä, jotka parhaillaan istuvat lentokentillä toivoen löytävänsä jotain. Turhaan! Minä löysin kaiken jo, enää ei ole mitään löydettävää, ja jokainen lento vain kiristää hirttoköyttä ihmiskunnan kurkulla. Ja tuo hirttoköysi, se on – kertakäyttöinen!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.