Pienkone pudonnut Tampereella: hälytys suuresta ilmaliikenne­onnettomuudesta – 19 yksikköä paikalle

31.7. 21:13

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta ilmaliikenne­onnettomuudesta kello 20.54.

Pienkone on tippunut maahan Tampere-Pirkkalan lentoasemalla STT:n saamien tietojen mukaan.



Pirkkalaan on tehty iso hälytys ilmaliikenneonnettomuudesta ennen yhdeksää illalla keskiviikkona. Paikalle on hälytetty 19 pelastuslaitoksen yksikköä.



Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensitietojen mukaan pienkone on joutunut lento-onnettomuuteen. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Pelastuslaitos ei pysty tarkemmin kommentoimaan tilannetta.

