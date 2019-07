Kotimaa

Espoossa sammutetaan isoa rivitalopaloa – kahdeksan opiskelija-asuntoa tuhoutunut, ei henkilövahinkoja





Espoon Kilossa palaa rivitalo, ja kahdeksan asuntoa on tuhoutunut tulipalossa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo. Toiset kahdeksan asuntoa on saatu säästettyä tulipalolta.Kilonrinteellä sijaitsevassa puurakenteisessa rivitalossa on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asuntoja. Palossa ei ole tullut henkilövahinkoja, eikä ketään tarvinnut pelastaa talon sisältä, päivystävä palopäällikkö kertoo.Tulipalo on saatu rajattua, ja sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä yöhön asti. Pelastuslaitos pyrkii estämään savu- ja vesivahinkojen leviämisen palolta säästyneisiin asuntoihin.Tuhoutuneiden asuntojen asukkaille järjestetään kriisipäivystystä, missä arvioidaan tilapäismajoituksen tarve. Myöhemmin illalla tiedetään myös, pääsevätkö asukkaat takaisin palolta säästyneisiin asuntoihin. Päivystävä palopäällikkö arvioi illalla puoli kahdeksan aikaan, että osa asukkaista pääsee vielä tänään takaisin koteihinsa.Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta kello neljä iltapäivällä. Palo sai alkunsa rivitalon katolta. Päivystävän palopäällikön mukaan rivitalon asukas havaitsi palon.