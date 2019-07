Kymmeniä uusia yhteydenottoja lasten raiskauksista epäillystä ”Enosta” – poliisi kuullut kahta uutta mahdollista uhria

Kotimaa

Kymmeniä uusia yhteydenottoja lasten raiskauksista epäillystä ”Enosta” – poliisi kuullut kahta uutta mahdollis

Poliisi julkaisi maanantaina kuvan ”Enona” tunnetusta miehestä, jota epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Rikokset ovat tapahtuneet Helsingin Laajasalossa useiden vuosien aikana vuodesta 2006 alkaen. Rikoksista epäilty mies on nyt 64-vuotias.Poliisin maanantaina kertoman tiedon mukaan rikosten uhriksi on joutunut ainakin kaksitoista tekoajankohtana alaikäistä tyttöä. Poliisin mukaan kaikki uhrit eivät välttämättä tiedä joutuneensa uhreiksi, sillä he ovat saattaneet olla päihteiden vuoksi tiedottomassa tilassa.Osa uhreista on tänä päivänä jo aikuisia, ja teoista on voinut kulua jo useita vuosia. Poliisi pyytää rikoksista jotain tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen

Kuinka paljon uusia ilmoituksia tai muita yhteydenottoja on tullut paljastuneessa, laajassa seksuaalirikosepäilyssä, jossa epäiltynä on 64-vuotias mies?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy