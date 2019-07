Itseään seurallisena pitävä 71-vuotias juhli ja häiriköi vuosikaudet senioritalossa – railakas vappu jäi viimeiseksi

Kotimaa

Itseään seurallisena pitävä 71-vuotias juhli ja häiriköi vuosikaudet senioritalossa – railakas vappu jäi viime

asunnossa vietettiin avointen ovien päiviä ja vierasta väkeä ramppasi paljon. Juhlinta oli yleensä viinanhuuruista ja meno sekä pelotti että häiritsi talon muita asukkaita.Senioritalon asukkaiden ikähaarukka on 60-90 vuotta ja monet heistä tarvitsevat jo erityistä rauhaa ja lepoa sairauksiensa vuoksi.Vuokratalo ei tehnyt häätöpäätöstään hetken mielijohteesta, sillä häiritsevää menoa kesti vuosikaudet.Keväällä asukas vietti kavereineen railakkaan vapun. Se jääkin miehen viimeiseksi vapuksi talossa. Toukokuussa Päijät-Hämeen käräjäoikeus purki vuokrasopimuksen eikä Itä-Suomen hovioikeus antanut häädön saaneelle jatkokäsittelylupaa.Itseään seurallisena pitävä vanhus tuli taloon vuokralaiseksi keväällä 2014. Jo seuraavana vuonna tuli ensimmäinen varoitus ja lisää tuli myöhemmin.Asukas vietti häiritsevää elämää jatkuvasti. Hänellä kävi paljon vieraita ja hän salli reippaan menon asunnossaan kaikkina vuorokaudenaikoina.Ovea pidettiin usein avoinna rappukäytävään ja meteli kuului koko talossa. Asukas ja vieraat aiheuttivat ongelmia myös talon yhteisissä tiloissa ja pihassa.Alkoholia juhlissa ei säästelty eikä sen käyttöä peitelty. Tupakanpoltto häiritsi talon asukkaita. Reipas meno johti nais- ja miesvieraiden riitoihin ja poliisikin pääsi joskus vierailevaksi tähdeksi juhliin. Juhlien jälkeen rappukäytävästä tavattiin joskus oksennusta.Talon vakituinen huoltomies kävi isossa vuokratalossa 2-5 kertaa viikossa. Hänelle juhlia järjestävä asukas oli tullut tutuksi. Huoltomiestä kuultiin oikeudessa todistajana. Hän kertoi, että miehen asunnosta kuului aina melua, kun hän kävi huoltotehtävissä talossa.kertoi jatkuvista häiriöistä ja hänen mukaansa vuokralaisen kaverit trokasivat viinaa ja kaljaa asuntoon. Kerran asukkaan kaveri oli viety juhlista pakkokeinoin pois.Todistajana kuultu talon asukas kävi auttamassa häiriöasukkaan naapuria. Hän kertoi käyneensä huomauttamassa metelistä muutamia kertoja.Asukas vastusti vuokratalon nostamaa kannetta. Hän kertoi tulleensa toimeen talon asukkaiden kanssa hyvin ei ymmärtänyt lainkaan vuokrasopimuksen purkamista. Vain yhden naapurin kanssa oli ollut erimielisyyksiä ja sekin johtui naapurista itsestään.Mies kertoi laittaneensa ”luukut kiinni” illalla klo 22 ja vaatinut vierailtaan hiljaisuutta. Hän kiisti nauttineensa alkoholia yhteisissä tiloissa ja kun asunnossaan joskus nautti, niin siitä ei aiheutunut häiriöitä. Tupakoinninkin mies kertoi hoitaneensa sitä varten osoitetulla paikalla, mutta yksi vieras oli joskus tupakoinut hänen asunnossaan.Käräjäoikeus hyväksyi vuokratalon kanteen ja purki vuokrasopimuksen. Syyksi oikeus kertoo asunnossa vietetyn häiritsevän elämän.Oikeus totesi talon seniori-ihmisten asumisviihtyvyyden kärsineen metelöinnistä. Oikeus myös totesi, että moni talossa asuva ikäihminen on sairas ja häiritsevä meno pelottaa heitä.Asukas rikkoi talon järjestyssääntöjä, ja vuokrasopimus voitiin purkaa ja hänet velvoitettiin muuttamaan häädön uhalla. Koska asukas hävisi riidan, hänen on maksettava vastapuolen noin 2400 euron oikeudenkäyntikulut.Käräjäoikeuden toukokuisesta ratkaisusta asukas valitti hovioikeuteen ja vaati täytäntöönpanon keskeytystä. Itä-Suomen hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa. Hovioikeuden parin viikon takaisesta ratkaisusta on mahdollisuus valittaa korkeimpaan oikeuteen.