Jaskan Grillin legendaarinen Aliisa täytti 80 vuotta ja aikoo jatkaa yövuoroissa ainakin 90-vuotiaaksi – Rauhoittaa rähinöitsijätkin pelkällä olemuksellaan

Kotimaa

Jaskan Grillin legendaarinen Aliisa täytti 80 vuotta ja aikoo jatkaa yövuoroissa ainakin 90-vuotiaaksi – Rauho

Yllä olevalla videolla Aliisa Karhumäki kertoo, miten nimikkoannoksen voi saada Jaskan Grillille.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy