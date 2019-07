Kotimaa

Pienet lapset kasasivat kiviä raiteille – poliisi puuttui vaaralliseen leikkiin

Kolme noin kymmenvuotiasta lasta oli käynyt heinäkuun puolessa välissä kahtena päivänä kasaamassa kiviä junaraiteille Ylivieskan Raudaskylällä, poliisi tiedottaa.Lapset ovat myöntäneet teot. Poliisi on puhuttanut lapset ja tehnyt lastensuojeluilmoitukset.Junaradan ylikäytävälle oli kasattu kiviä muutaman metrin matkalle. Ylivieskan poliisiasemalle tuli ilmoituksia asiasta useana päivänä ja silminnäkijöiden mukaan tekijät olivat pieniä lapsia.Poliisi pyysi havainnoista yleisövihjeitä ja saatujen havaintojen perusteella tapaus selvisi. Kivien kasaaminen radalle voi aiheuttaa vaaratilanteen ja raiteet voi vaurioitua jos juna ylittää kyseisen paikan. Tällöin seurauksena on raiteiden uusiminen siltä osin rataa.Lapset eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan, mutta heillä on vahingonkorvausvelvollisuus. Tässä tapauksessa vahingot ovat poliisin tietojen mukaan vähäiset.Poliisi pyysi havainnoista yleisövihjeitä ja saatujen havaintojen perusteella tapaus selvisi. Kivien kasaaminen radalle voi aiheuttaa vaaratilanteen ja raiteet voi vaurioitua, jos juna ylittää kyseisen paikan. Tälloin seurauksena on raiteiden uusiminen siltä osin rataa.Poliisi kiittää yleisövihjeiden antajia.