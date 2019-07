Häkellyttävä pomppaus tilastoissa: Arabiemiirikunnista lennetään nyt sankoin joukoin Suomeen – asiantuntija selittää syyn

Kotimaa

Häkellyttävä pomppaus tilastoissa: Arabiemiirikunnista lennetään nyt sankoin joukoin Suomeen – asiantuntija se





Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ilmestyvä englanninkielinen sanomalehti The National https://www.thenational.ae/lifestyle/travel/a-484-increase-uae-travellers-rush-to-chilly-helsinki-for-eid-al-adha-holidays-1.891605 kirjoittaa tuoreessa uutisessaan, että maasta lennetään nyt yhtäkkiä sankoin joukoin Suomeen lomailemaan.Suosittuja kohteita ovat myös Oslo, Tukholma ja Pietari, mutta erityisesti Helsinki on tällä hetkellä paikallisten matkustajien suuressa suosiossa.Arabiemiirikunnissa vietetään elokuun puolivälissä muslimien vuoden toiseksi suurinta juhlaa, Id al-Adhaa. Tuohon aikaan monet muslimit matkustavat ulkomaille viettämään lomaa perheensä kanssa.The Nationalin mukaan Suomi ja erityisesti Helsinki ovat matkailijoiden mieleen, sillä mukavan viileä kesäsää houkuttelee heitä vierailulle.Lehti käyttää lähteenään lentosivusto SkyScannerin https://partners.skyscanner.net/insights/travel-insight dataa, jonka mukaan Arabiemiirikunnista saapuisi Helsinkiin jopa hurjat 484 prosenttia enemmän matkustajia kuin vuosi sitten samaan aikaan.Ei ole ihme, että alhainen lämpötila houkuttelee arabiemiirikuntalaisia. Dubaissa on tällä hetkellä päivisin 39–42 astetta lämmintä.– Ulkoilmakonsertit, katukahvilat, puita täynnä olevat puistot ja esplanadit tekevät Helsingistä suositun kesäkohteen. Ja lentokin kestää alle seitsemän tuntia, The National hehkuttaa.Visit Finland -järjestön PR-vastaava Joonas Halla https://www.is.fi/haku/?query=joonas+halla kertoo IS:lle lukeneensa itsekin The Nationalin sunnuntaina julkaiseman uutisen. Hän on erikoistunut työssään nimenomaan Arabiemiirikuntien matkailuun.Halla on huomannut työssään, että kiinnostus Helsinkiä kohtaan on todellakin kasvanut viimeisen vuoden aikana nimenomaan Arabiemiirikunnissa kovasti.– Kasvu on ollut merkittävää alkuvuodesta lähtien. Tosi kivaltahan se kuulostaa. Suomea on onnistuttu saamaan siellä hyvin maailmankartalle, hän toteaa.Halla arvelee, että kiinnostukseen vaikuttaa se, että lentoyhtiö Flydubai on alkanut lentää suoria lentoja Dubaista Helsinkiin.– Olemme tehneet yhteistyötä Flydubain kanssa. Yksi lentoreitti ei toki tuo vielä valtavaa kasvua, mutta kyllä se jotain vaikuttaa.Halla on ollut mukana järjestämässä matkailumessuja ja Suomen-matkailuun liittyvää markkinointia Arabiemiirikunnissa. Suomi ja muutkin pohjoismaat ovat saaneet viime aikoina maassa hyvää medianäkyvyyttä.

Miksi juuri Suomi on tällä hetkellä arabien mieleen?

– Suomi on siellä edelleen uusi ja jännittävä kohde, Halla arvioi.– Loma-ajat osuvat myös hyvin yhteen suomalaisen ilmaston kanssa. Täällä on parisenkymmentä astetta lämmintä juuri silloin kun heillä on loma. Heille viileämpi ilmasto on tosi mukava juttu.Syksyllä ja talvella arabit matkustavat Suomeen upeiden maisemien perässä.– Luonto ja revontulet viehättävät heitä.