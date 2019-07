Kotimaa

Metsä on täynnä maukkaita ja ilmaisia yllätyksiä – asiantuntija kertoo, mistä löytää harvinaisia mustatorvisieniä

ja sienikirjailija Jarkko Korhonen https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+korhonen kertoo IS:lle, että sienimetsällä riittää tänä kesänä helteistä huolimatta paljon maukasta poimittavaa.Helle ei vielä tarkoita sitä, että sieniä ei kasvaisi – päinvastoin, tietyt sienilajit jopa nauttivat lämmöstä. Kuivuus on sen sijaan sienten pahin vihollinen.– Tänä kesänä sienet tulevat ja myös häviävät nopeasti. Se tarkoittaa sitä, että jos on kuivaa ja kuumaa, niin uusia sieniä ei kasva, Korhonen sanoo.Pitkä kuiva kausi ei vaikuta välttämättä ollenkaan negatiivisesti syksyn sienisatoon.– Viime vuonna oli todella paljon kuivempaa ja kuumempaa kuin tänä vuonna, mutta silti syyskuun alussa tuli suorastaan ennätyksellinen sato. Sienet eivät siitä mihinkään kuole, että on vähän aikaa paahteisempaa, Korhonen tuumaa.Lähiviikoille on ennustettu jopa trooppisia kesäöitä. Suomessa trooppiset yöt tarkoittavat yli 20 asteen yölämpötilaa.– Sienet tarvitsevat kosteuden ohella myös lämpöä. Pelkkä ilmankosteus ei kuitenkaan vielä lohduta sieniä. Jotta sienet pääsevät kasvamaan, maaperän pitää olla kunnolla kosteaa, Korhonen kertoo.– Toisaalta korkea ilmankosteus esimerkiksi tällaisina trooppisina öinä estää sen, että maasta haihtuisi kosteutta pois.Sienimetsistä löytyy tällä hetkellä runsaasti esimerkiksi tatteja, keltavahveroita ja myös harvinaisempaa herkkua eli mustatorvisieniä.– Lähtisin etsimään mustatorvisieniä vähän rehevämmistä metsistä. Yleensä kuusivaltainen metsä, jossa on käenkaalia, heinää ja mäkinen maasto, voi olla hyvä löytöpaikka, Korhonen sanoo.Keltavahveroiden eli kotoisemmin kantarellien etsiminen on yksinkertaisempaa:– Koivu on sen pääisäntäpuu, joten niitä löytyy sellaisista paikoista, missä on paljon koivuja. Niitä voi etsiä rehevämmistä metsistä, joissa on paljon heinikkoa. Polkujen varsilla voi olla yllättävän hyviä esiintymiä.Korhonen tiivistää, että veden ja lämmön yhdistelmä säätilassa voi olla sienten kannalta mainio juttu.– Niin kauan kun on kuivaa, niin hirmusatoja ei varmasti ole, mutta heti kun sataa niin voi jo olla varuillaan, sanotaan niin!

Entä kuinka nopeasti kesäisen sadepäivän jälkeen sienimetsään kannattaa suunnata?

– Eivät ne sienet ihan vertauskuvan mukaisesti ”kuin sienet sateella” kasva, mutta sanotaan niin, että parin kolmen päivän kuluttua ison sateen jälkeen lähtisin jo katsastamaan maastoja.