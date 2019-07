Kotimaa

Kiima­ikään tullut hieho ja tätä emonaan pitävä possu ilmestyivät Irman mökki­pihaan – ”Hirmu­ihana paris­kunt

Pielavedellä

Myös

https://twitter.com/PoliisiIS/status/1155767950881755137

mökkeillyt Irma Tossavainen https://www.is.fi/haku/?query=irma+tossavainen joutui hieraisemaan silmiään aamupalaa syödessään maanantaina, kun hän huomasi ikkunasta pihalla kulkevan nuoren lehmän ja possun.– Minä olin tietysti ihan ihmeissäni, että voiko tuo olla totta, että meidän pihaan on tullut hieho ja possu.Tossavainen jätti heti aamupalansa kesken, ja lähti yöpaitasillaan ulos. Hän nappasi pihalta harjan ja kiersi eläinten etupuolelle. Tarkoituksena oli paimentaa epätodennäköiset kaverukset takaisin tulosuuntaansa mökkitielle.Tossavainen onnistuikin saamaan eläimet liikkumaan haluamaansa suuntaan.Paimennustyötä häiritsi jonkin verran paitsi ulkona olevat itikat, myös eläinparin lähes julkea söpöys.– Hirmuihana pariskunta. Aina kun ne kulkivat eteenpäin, se hieho aina odotti sitä possua mukaansa. Ne hiljakseen kulkivat tuota tietä pitkin. Hetken matkan päässä hieho meni tieltä ojan viereen, niin se possu hyppäsi myös tieltä sammalmättäälle ja alkoi nukkumaan siinä. Se oli niin väsynyt.Tossavainen meni mökkiin pukemaan lisää vaatetta, mutta kun hän palasi, eläimet olivat jo poistuneet paikalta. Hän soitti hätäkeskukseen ilmoittaakseen, että jos joltain on kadonnut hieho ja possu, niitä saa tiedustella hänen osoitteestaan.Lisäksi hän laittoi omaan Facebookiinsa kuvia oudoista kuokkavieraista ja käski ystäviensä jakaa päivitystä. Pian joku kommenteissa jo tunnistikin, kenen maanviljelijän eläimistä on kyse.Tossavaisen mies lähti autolla elukoiden perään ja onnistui tavoittamaan ne. Näin omistaja, paikallinen maanviljelijä, sai eläimensä takaisin.– Ne eläimet olivat kyllä ihan paras asia koko tässä jutussa. Olivat tosi suloisia, Tossavainen kertoo.Asiasta aiemmin uutisoineen Helsingin Sanomien https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006187899.html?share=d22398719b92cfb3695d1421f1934414 mukaan kyseessä oli kymmen­kuu­kautinen hieho, jolla oli kiima-aika. Ilmeisesti tämä oli karannut etsiäkseen itselleen sonnia kumppaniksi. Possu, joka oli tullut maanviljelijälle vasta viikonloppuna, taas ilmeisesti piti hiehoa emonaan.Itä-Suomen poliisilaitos ehti sekin julkaista Twitterissä tiedon karkusalle lähteneistä eläimistä.Asia ei kuitenkaan ehtinyt edetä poliisin kautta, sillä eläimet löysivät omistajansa noin tunti sen jälkeen, kun Tossavainen ne havaitsi.– Tämä oli mätäkuun juttuja. Kevennystason juttu meille, kertoo komisario Sami Joutjärvi https://www.is.fi/haku/?query=sami+joutjarvi Itä-Suomen poliisille.Poliisi ehti antaa Tossavaisen toiminnalle julkiset kehut Twitterissä.– Pielaveden visaisen eläintapauksen ratkeaminen tiivistetysti: soitto hätäkeskukseen, hyvät tuntomerkit ja tilannearvio, omistajien tavoittelu sosmediassa (Facebook) ja uusi ilmoitus Häkeen, kun eläimet tallessa. Vastuullista kansalaisuutta, poliisilaitos tiedotti Twitterissä.– Rouva, joka soitti hätäkeskukseen hoiti asian hyvin. Kiitosta siihen puoleen, toteaa Joutjärvi.