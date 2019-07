Tämä tiedetään lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista epäillystä ”Enosta” – rikokset jatkuivat joidenkin uhrien kohdalla vuosia

Kotimaa

julkaisi maanantaina kuvan miehestä, jota epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Rikokset ovat tapahtuneet useiden vuosien aikana vuodesta 2006 alkaen. Rikoksista epäilty mies on 64-vuotias.Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan rikosten uhriksi on joutunut ainakin kaksitoista tekoajankohtana alaikäistä tyttöä. Poliisi epäilee miestä muun muassa useasta törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet miehen asunnossa Helsingin Laajasalossa.Mies on vangittu maaliskuussa.mies on julkisten osoitetietojen mukaan muuttanut Laajasalossa sijaitsevaan asuntoonsa vuonna 2005. Ennen tätä miehestä ei löydy osoitetietoja Suomesta.IS:n tietojen mukaan mies on työskennellyt työharjoittelijana ääni- ja valotekniikan parissa Helsingissä useita vuosia sitten.Rikoksista epäilty mies kertoo verkkosivuillaan omaavansa myös pitkän työhistorian Ranskassa. Käräjäoikeuden asiakirjan mukaan mies on käyttänyt oikeudessa ranskankielen tulkkia.Miehen verkkosivujen mukaan hän olisi työskennellyt Ranskassa muun muassa ohjelmoinnin ja myynnin parissa. Lisäksi mies kertoo harrastavansa musiikkia.on taustallaan yksi aiempi rikostuomio. Hänet on tuomittu vuonna 2015 Helsingin käräjäoikeudessa pahoinpitelystä, jossa hän oli lyönyt toista henkilöä pullolla.Mies valitti tuomiosta, mutta valitus hylättiin. Lisäksi hän on ollut asianomistajana kiristyksen yrityksessä, jossa mies yritti kiristää tältä rahaa ja lääkkeitä. Lisäksi miestä epäillään huumausainerikoksesta.Vuosina 2006–2019 tapahtuneista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista osa on kertaluontoisia. Osa epäillyistä rikoksista on jatkunut uhrien kohdalla kuitenkin vuosia. Pisimmällään samaan uhriin kohdistunut törkeä raiskaus on toistunut neljän vuoden aikana.Kaikkiaan miestä epäillään 25:stä rikoksesta.Rikosnimikkeiden lista on pitkä. Miestä epäillään törkeästä raiskauksesta, raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Jälkimmäisestä mies vangittiin jo tämän vuoden maaliskuussa.esitutkinnassa on selvinnyt, että nuoret viettivät aikaa miehen asunnolla, koska mies tarjosi alaikäisille alkoholia ja huumaavia lääkkeitä. Miestä on kutsuttu nuorten keskuudessa nimellä ”Eno”.Osa uhreista on tänä päivänä jo aikuisia, ja teoista on voinut kulua jo useita vuosia. Poliisi pyytää rikoksista jotain tietäviä ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseenJuttua päivitetty klo 15:25. Kaikkiaan miestä epäillään 25:sta, ei 23:sta rikoksesta.