Kotimaa

Länsimetron työmaalla Espoossa räjäytettiin, ympäristöön sinkoutuneet kivet rikkoivat toista­kymmentä ikkunaa

Länsimetron

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olitko paikalla? Lähetä toimitukselle kuva WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 tai sähköpostitse osoitteeseen uutiset@is.fi