Kotimaa

Maailman ylikulutus­päivä koitti aikaisemmin kuin koskaan: Ihmis­kunnan kulutukseen tarvittaisiin 1,75 maa­pal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain yhdeksän prosenttia raaka-aineista käytetään uudelleen