Kotimaa

Helle houkutti ihmiset veden varaan – pelastuslaitosten tehtävissä piikki

Viikonlopun aikana on hukkunut kolme ihmistä ja yksi on edelleen kateissa.

Pelastuslaitoksilla tavallista enemmän vesipelastustehtäviä