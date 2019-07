Kotimaa

Kesän lämpöennätys meni rikki Porvoossa!

Kesän

lämpöennätys rikkoutui Porvoossa. Porvoon Emäsalossa elohopea nousi 33,6 asteeseen.Edellinen lämpöennätys oli Ylitorniolla mitattu 33,3 astetta.Myös mittauspistekohtaisia ennätyksiä on tänään mitattu. Helsingin Kaisaniemessä rikottiin kuumin lämpötila 175 vuoteen.Sunnuntai on jatkunut helteisenä varsinkin etelärannikolla ja lännessä. Myös lauantain ja sunnuntain välinen yö oli kesän lämpimin.Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpötila on jo laskusuunnassa, kun Jäämereltä puskee Suomen päälle kylmä ilmamassa.Osassa Itä-Suomen kuntia lämpötila on laskenut jopa alle 20 asteen.Porvoon lämpöennätys pitänee pintansa, mikäli tänään lämpötila ei pääse kohoamaan vielä sitä korkeammalle. Maanantaista lähtien lämpötilat laskevat koko maassa.Tiistaina mitataan paikoin jopa alle 15 asteen lämpötiloja.