Kotimaa

Helsingissä mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys – näin kuumaa ei ole ollut ainakaan 175 vuoteen

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingin Kaisaniemessä mitattiin sunnuntaina puolen päivän aikaan +31,8 astetta. Se on kyseisen sääaseman kaikkien aikojen ennätys.Kaisaniemen aiempi ennätys oli vuodelta 1945, jolloin mitattiin 31,6 astetta.175-vuotias Helsingin Kaisaniemi on Suomen vanhin sääasema. Se on toiminut vuodesta 1844 asti.Ilmatieteen laitoksen mukaan myös Malmin lentokenttä rikkoi alustavasti aseman lämpöennätyksen, joka on nyt 32,1 astetta. Edellinen ennätys vuodelta 1972 oli 31,5 astetta