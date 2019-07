Kotimaa

Lotossa kolme 6+1 -tulosta – tässä kierroksen oikeat numerot

Loton kierroksella 30 oli mahdollista voittaa 2,4 miljoonan euron suuruinen pääpotti. Yhtään pääosumaa ei tällä kertaa löytynyt.6+1 -rivejä löytyi sen sijaan peräti kolme kappaletta. 6+1 -rivillä voitti reilut 121 000 euroa.Veikkauksen mukaan yksi voittajista on nettipelaaja Ylöjärveltä, toinen on nettipelaaja Iisalmesta ja kolmas pelasi lottokuponkinsa Punkaharjun S-Marketissa.Loton oikea rivi on 6, 19, 20, 21, 26, 34 ja 39. Lisänumero on 33 ja plusnumero 27.Ensi viikolla lotossa on jaossa 3,6 miljoonan euron potti.Lauantaijokerin potissa oli miljoona euroa. Jokerista löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -rivejä, joilla voittaa 20 000 euroa. Toinen niistä pelattiin R-Kioskilla Nurmeksella ja toinen netissä Kauhavalla.Jokerin oikea rivi on 9265377.Täydennetty uutista lisätiedoilla kello 22.47.