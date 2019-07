Kotimaa

Teollisuushalli ilmiliekeissä Hangossa, lähialueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto

Palosta muodostuu runsaasti savua.

Hangossa palaa noin 300 neliön kokoinen teollisuushalli. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen Ahjokujalle ennen kello kahta lauantaina iltapäivällä. Päivystävän palomestarin mukaan varastona toimiva rakennus oli ilmiliekeissä jo pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.



Tiedossa ei ole henkilövahinkoja. Hallin sisällä on useita kaasupulloja ja muun muassa öljyä. Palomestarin mukaan myös pieni määrä maastoa on palanut hallin ympäriltä, mutta palo on hallinnassa. Sammutustöiden arvioidaan kestävän vielä pari tuntia, eli kello viiteen tai kuuteen saakka iltapäivällä.



Palosta muodostuu runsaasti savua. Pelastuslaitos kehottaa asukkaita Ahjokujan läheisyydessä sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon.