Kommentti: Heinäkuu on lomakadehtijan vuoden kohokohta

Alkukesästä virisi vilkas keskustelu siitä, miten monilla eri aloilla Suomessa ei ole mahdollisuutta pitää neljän viikon yhdenjaksoista kesälomaa.Tällaisissa ryhmissä ovat toimihenkilöliitto Erton toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan erityisesti hoitoalan työntekijät, taloushallinnon työntekijät, pienissä yrityksissä työskentelevät sekä yleisenä ryhmänä nuoret ja pienituloiset.Yhtäjaksoisen neljän viikon loman puuttumisen katsottiin uuvuttavan kaikkia työntekijöitä.Lomaa ansaitaan tyypillisesti kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää jokaista täyttä työkuukautta kohden. Enemmän lomapäiviä voi saada esimerkiksi pitkän työuran, yötöiden tai vuoden aikana kertyneiden ylitöiden takia. Vuosilomalain mukaan kesäloma on annettava yhdenjaksoisena, jos sitä ei ole välttämätöntä jakaa työn käynnissä pitämiseksi.Nyt kun eletään Suomen suven helteisintä aikaa, myös kesälomasesonki on kuumimmillaan. Kahvipöytäkeskusteluissa yleinen kysymys tuntuu olevan, kuinka paljon kukin pitää lomaa ja milloin.Kun loman detaljit tulevat ilmi, ei ole ollenkaan tavatonta, että alkaa silmät selällään äimistely.Voisi kuvitella, että lomia kadehtisivat eniten vaikkapa sairaanhoitajat, nuoret aikuiset, pienituloiset tai yrittäjät. Oman täysin subjektiivisen kokemukseni mukaan näin ei kuitenkaan ole.Sen sijaan kadehtijoiden joukkoon lukeutuvat varsin usein ne toimistotyöntekijät, jotka tekevät arkipäivisin säännöllistä yhdeksästä viiteen -työaikaa, ja viettävät vuoden aikana jokaisen viikonlopun kaikessa rauhassa perheen kesken kotona.Nämä samat ”lomakadehtijat” istuvat läheistensä kanssa tyytyväisenä joulu- ja pääsiäispöydässä kalenterivuodesta riippuen 3–5 päivää putkeen.”Lomakadehtijat” ilahtuvat vappuna suuresti, jos huomaavat, että vappuaatto osuu perjantaille tai maanantaille – silloinhan saa kolme päivää vapaata peräkkäin!Kaikkein onnekkaimmat voivat aina helatorstain jälkeisenä perjantaina jättää menemättä töihin, koska ”eihän silloin tapahdu töissä mitään”.Samaan aikaan kun ”lomakadehtijoiden” vatsat täyttyvät kinkusta, pashasta ja vappumunkeista, vuorotyöläisten pyörittämä maailma tekee töitä tavalliseen tapaan. Onhan se meille kaikille ihana asia, että kaupasta voi pyhänäkin kipaista lisää herkkuja heti kun joku pääsee loppumaan, junalla voi matkustaa kaikkina vuodenaikoina ja lääkäriin pääsee tarpeen vaatiessa.”Lomakadehtijan” vuosi huipentuu kesälomiin, jolloin he vertailevat jokaista kertynyttä lomapäivää ja yhdenjaksoista lomaviikkoa kunkin satunnaisen kahvipöytätuttavan lomaan. Heinäkuu onkin ”lomakadehtijan” vuoden kohokohta.Voiko heitä tästä soimata? Jos on tottunut makoisaan joulu-, pääsiäis-, vappu- ja helatorstailomaan, niin kyllähän kesäloman rajoittaminen tuntuu ymmärrettävästi omituiselta touhulta.Samaan aikaan monet vuorotyöntekijät, pienyrittäjät ja pätkätyöntekijät nauttivat työelämän pienistä iloista – muun muassa siitä, että työpaikalla on heinäkuussa rauhallista ja sisätiloissa pelaa ilmastointi.