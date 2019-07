Attendon hoivakodista Kangasalla paljastui vakavia puutteita: Asukkaille vääriä lääkkeitä, huumaavia aineita kateissa...

Kotimaa

Attendon hoivakodista Kangasalla paljastui vakavia puutteita: Asukkaille vääriä lääkkeitä, huumaavia aineita k

Kadonneita lääkkeitä ja unohtuneita annoksia

Haavojen ja infektioiden hoitoa lykätty, koska hoitajia ei ole tarpeeksi

Asukkaita lukittujen ovien takana

Noin kaksi viikkoa aikaa korjata kiireelliset ongelmat

Muissakin Attendon hoivakodeissa puutteita

Valviralle tulvinut ilmoituksia vanhustenhoidon epäkohdista