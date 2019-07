Bill Clinton tienaa päätä huimaavan summan joka kerta, kun hän pitää puheen – Ahvenanmaan-visiitillä saattoi olla hurja hintalappu

Kotimaa

Bill Clinton tienaa päätä huimaavan summan joka kerta, kun hän pitää puheen – Ahvenanmaan-visiitillä saattoi o

lapsillenne lahja” – lue Bill Clintonin koskettava puhe merten suojelusta

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006185037.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006184907.html





Veloista eroon puhekeikoilla ja kirjoilla