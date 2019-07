Helle jatkuu päivästä toiseen – ennuste: etelässä mennään lauantaina reilusti yli 30 asteen

Kotimaa

Helle jatkuu päivästä toiseen – lämpö leviää yhä laajemmalle ja 30 asteen rajapyykki rikkoutuu

Perjantaina Suomen pohjoisosaan virtaa lännestä entistä lämpimämpää ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy päivällä. Kaakossa yksittäiset kuurosateet ovat mahdollisia, ja Suomen yllä on myös paikoin ohutta yläpilveä.Lapissa sää on enimmäkseen aurinkoinen, paikoin pilvisyys vaihtelee ja Lapissa tulee paikallisia kuurosateita. Tuuli on maan eteläosassa kohtalaista ja idänpuoleista. Keskiosassa tuuli on heikkoa ja pohjoisosassa lännenpuoleista – sekä paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on 26–30 astetta, pohjoisimmassa Lapissa on paikoin hieman viileämpää.Lauantaina helle jatkuu edelleen lähes koko maassa. Sää on enimmäkseen aurinkoinen. Pilvisyys voi paikoin hieman lisääntyä iltapäivällä. Itä-Suomessa yksittäiset kuurosateet ovat mahdollisia.Ilmavirtaus alkaa jo kääntyä pohjoiseen. Lapissa illalla pohjoiskoillinen tuuli on jo kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 30–33 ja Itä-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa 27–32 astetta. Viileintä on itärajalla ja Etelä- sekä Länsi-Lapissa 26–30 astetta. Itä-Lapissa on 23–26 astetta. Lapin koillisosassa lämpötila voi jäädä paikoin 20 asteen vaiheille.Sunnuntaina lämpötilaero Suomen eri osien välillä kasvaa, kun koillisesta virtaa viileää ilmaa ja lännessä on vielä erittäin lämmintä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Länsi-Lapissa on vielä laajalti aurinkoista, mutta sää on jo epävakaampi ja idässä pilvisyys paikoin vaihtelee.Maan etelä- ja keskiosassa tulee paikoin kuurosateita. Pohjoiskoillinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja etenkin pohjoisessa myös puuskaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa vielä laajalti 28–33 astetta, mutta Itä-Suomessa lämpötila vaihtelee jo etelän noin 30 asteesta Pohjois-Karjalan paikoin alle 20 asteeseen.Maan pohjoisosassa päivälämpötila laskee läntisen Pohjois-Pohjanmaan 20–25 asteesta vähitellen kohti pohjoista. Koillis-Lapissa lämpötila jää paikoin alle 15 asteeseen.