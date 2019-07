Kotimaa

Hietalahden ampujaksi epäilty pahoin­pideltiin marraskuussa – syyte nostettiin vain kaksi viikkoa sitten

Hietalahden kolmesta murhan yrityksestä epäillyllä miehellä ei ole tiedettävästi aiempaa rikostaustaa Suomessa. Sen sijaan Espoon käräjäoikeudessa on vireillä kaksi viikkoa sitten nostettu pahoinpitelysyyte, jossa kyseinen mies on asianomistajana.Marraskuussa Espoossa tapahtuneesta pahoinpitelystä syytetyllä 1960-luvulla syntyneellä espoolaismiehellä on sama sukunimi kuin miehellä, joka omistaa punaisen auton, jolla ammuskelun uhrit olivat liikkeellä. Kyseinen auto jäi Hietalahdenkadun ja Porkkalankadun risteykseen, kun ammuskelun uhrit vietiin sairaalaan.Ei ole varmaa, ovatko pahoinpitelystä epäilty mies ja punaisen auton omistaja sukua keskenään. Ei ole myöskään tiedossa, onko auton omistaja itse ollut liikkeellä autollaan.Pahoinpitelystä epäilty mies ei kuitenkaan ole yksi ammuskelun uhreista, koska poliisin mukaan kaikki kolme murhan yrityksen kohdetta ovat syntyneet 1990-luvulla.Ilta-Sanomat tavoitti pahoinpitelystä epäillyn miehen, joka ei kuitenkaan ollut halukas kommentoimaan asiaa millään tavalla.Poliisin mukaan Hietalahden ammuskelussa on kyse toisilleen ennalta tuttujen henkilöiden välienselvittelystä.Ampumisesta epäiltyä miestä vaaditaan tänään perjantaina vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsitellään alustavan tiedon mukaan käräjäoikeudessa tänään aamupäivällä.