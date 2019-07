Kotimaa

Heinolassa vakava liikenneturma: Ainakin kaksi loukkaantunut vakavasti

25.7. 19:51

Heinolassa tapahtuneessa kolarissa on osallisina kolme ajoneuvoa.

Heinolassa Päijät-Hämeessä on tapahtunut kolmen ajoneuvon kolari, jossa ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Pelastuslaitoksen mukaan kaksi ajoneuvoista oli törmännyt nokakkain. Viranomaisten saamien ensitietojen mukaan kolarissa olisi jopa 10 loukkaantunutta.



Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.



Nelostie on kolarin takia poikki Heinolasta Lusin suorasta noin viisi kilometriä Jyväskylän suuntaan Palajärventien risteyksen kohdalta.