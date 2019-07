Kotimaa

Hornetien ohjaamoiden elintärkeät paineistus­järjestelmät kiukuttelevat

Tampereen Pirkkalan lentokentällä varauduttiin torstaina ilmaliikenneonnettomuuteen, kun Ilmavoimien Hornet F/A 18 -hävittäjä tuli laskuun.Kaksi viikkoa sitten oli Rovaniemellä sama tilanne.Useita muitakin on ollut viime aikoina. Kaikki ovat päättyneet onnellisesti. Kysymys on rutiininomaisesta varautumisesta pahimpaan, minkä vuoksi pelastuslaitoksen yksiköitä kutsutaan seuraamaan laskua.

Ovatko jo korvattavaksi päätettyjen Hornetien häiriötilanteet lisääntymässä?

