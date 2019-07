Kotimaa

Kuvat: Bill Clintonin lentokone laskeutui Maarianhaminaan – ex-presidentti vilkutteli hyväntuulisena

Bill Clinton on juuri laskeutunut Maarianhaminaan, Nya Åland kertoo.





päivä konserttiin

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006184619.html





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006184686.html