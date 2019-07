Kotimaa

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton vierailee parhaillaan Helsingissä

Yhdysvaltain

Otitko kuvan tai videon Bill Clintonista? Lähetä se toimitukseen WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 tai sähköpostitse osoitteeseen uutiset@is.fi