Työkaveri: Tällainen on Hietalahdenkadun ampumisesta epäilty kosovolaismies – ”Pitää olla vakava asia, että hän meni tekemään tuollaista”

Poliisi vaatii 32-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä Helsingin Hietalahdenkadun tiistaisesta ampumisesta. Vangitsemisesta käsitellään perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa.Epäilty mies on kosovolainen.Miehellä on pääkaupunkiseudulla toimiva kasvava rakennusalan yritys. Mies perusti yrityksensä viisi vuotta sitten.Miehen monivuotinen työkaveri ihmettelee Helsingin tapahtumia.Työkaveri palasi keskiviikkoiltana parin viikon ulkomaan matkalta ja ryhtyi hoitamaan rakennusalan yrityksen käytännön asioita. 32-vuotias epäilty ammuskelija otettiin kiinni tiistai-iltana.Helsingin kantakaupungin tapahtumat tulivat työkaverille järkytyksenä.– Hän on tosi kaverillinen ja rehellinen ihminen. Tässä pitää olla kyseessä tosi vakava asia, että hän meni tekemään tuollaista. Hän ei ole mikään hullu. Tässä on jotain muuta, että menee ammuskelemaan keskellä kaupunkia tuollaiseen aikaan.Työkaveri kehuu, että 32-vuotias on ahkera yrittäjä ja työntekijä. Hän on yrityksen perustamisesta lähtien tehnyt pitkiä työpäiviä. Viikonloppuisin mies oli usein töissä.Työkaveri kehuu, että kosovolainen on ollut reilu pomo ja hyvä työnantaja.– Palkat on maksettu aina ajan tasalla. Jos on pitänyt olla jostain syystä poissa töistä, ei ole ollut ongelmia. Meidän perheeseen esimerkiksi syntyi lapsi, ja sai olla poissa töistä.Epäillyllä ammuskelijalla on vuonna 2014 perustettu yritys, jonka päätoimipaikka on Helsingin Pitäjämäellä.Yritys tekee alihankintaa rakennusalan yrityksille.– Meillä on yli 30 työntekijää. Meillä on töissä kosovolaisia, romanialaisia ja unkarilaisia, työkaveri kertoo.32-vuotias kosovolainen on yrityksen toimitusjohtaja ja ainoa omistaja.Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan yritys on kasvanut nopeasti. Kasvusta huolimatta yritys on pystynyt pitämään kannattavuuden ja vakavaraisuuden hyvällä tasolla.Yrityksen liikevaihto lähes tuplaantui viime vuonna 1,03 miljoonaan euroon. Tilikauden tulos oli 36 000 euroa voitollinen.