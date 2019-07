Kotimaa

Poliisi vaatii Hietalahdenkadun ampumisesta epäiltyä vangittavaksi – epäilty toimii toimitusjohtajana rakennu









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Hietalahden tiistaisesta ampumisesta epäiltyä miestä vaaditaan vangittavaksi. Poliisi on ilmoittanut vaativansa 32-vuotiasta miestä vangittavaksi epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä. Asiaa käsitellään alustavan tiedon mukaan huomenna perjantaina aamupäivällä Helsingin käräjäoikeudessa.Epäilty toimii STT:n tietojen mukaan rakennusalan yrityksen toimitusjohtajana. Yrityksen kotipaikka on Vantaa.Vangitsemisvaatimuksesta ja epäillyn taustoista kertoi aiemmin tänään Helsingin Sanomat.32-vuotiaan miehen epäillään yrittäneen murhata kolme tuntemaansa miestä keskellä iltapäiväruuhkaa Helsingin kantakaupungissa. Kahteen miehistä osui, ja he haavoittuivat vakavasti.Silminnäkijät kertoivat nähneensä rakennusvaatteisiin pukeutuneen miehen poistuvan tapahtumapaikalta käsiaseen kanssa. Ampumisesta epäilty mies otetiin kiinni melko pian tapahtuneen jälkeen Vantaalta.